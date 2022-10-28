Karaman'da atletler Cumhuriyet için koştu

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Kros yarışları 85 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Zafer Kupası Kros yarışmaları bir birinden renkli görüntülere sahne oldu. Piri Reis Vadisi'nde U14, U16 ve U18 olmak üzere toplam 6 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda sporcular kategorilerinde dereceye girebilmek için ter döktü. 85 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular ayrıca Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenecek Türkiye Kros Şampiyonası'nda Karaman'ı temsil edecek.

Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları ise düzenlenen törenle verildi.