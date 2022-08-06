Karaman'da ayçiçeği ekimi yüzde 50 arttı

Karaman'da bu yıl ayçiçeği ekimi yüzde 50 oranında artarken, şu ana kadar ekim sahalarında tırtıl zararlısına rastlanmadı.

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, ayçiçeği ekimi yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Ayçiçeği ekiminin bu yıl yüzde 50 arttığını kaydeden Mehmet Bayram, üreticinin fiyatların açıklanması yönünde beklenti içerisine girdiğini belirtti. Bayram, 2 yıldır yaşanan pandemi ve ardından çıkan Rusya-Ukrayna savaşından sonra dünya genelinde gıda sıkıntısı yaşandığını belirterek, “Ülkemizde de kendi gıdamızın kendimize yetmesi için tarımsal desenlerle ilgili çalışmalar içine girilmiştir. Bunlardan en önemli ürün ise ayçiçeğidir. Fiyatların yüksek olmasından dolayı Karaman'da bu yıl ayçiçeği ekimi yüzde 50 artmıştır. Bugün itibarıyla elimizdeki verilere göre 60 bin dekar alanda yağlık ayçiçeği, 15 bin dekara alanda tohumluk ve 10 bin dekarda da çerezlik ekimi yapılmıştır" dedi.

Yörede yaklaşık 50 gün içerisinde ayçiçeği hasadının başlayacağını da belirten Bayram, “Çukurova'da ayçiçeği hasadı başlamış durumda. Çiftçilerimizin ise fiyat beklentisi var. Birliklerin bu ürünle ilgili vakit kaybetmeden fiyat açıklamalarını bekliyoruz. Türkiye'de geçen yılları baz aldığımızda yağlık ayçiçeğinin fiyatı buğdayın iki katı oluyordu. Üreticinin fiyat beklentisi yaklaşık 16-17 lira civarındadır. Çünkü üreticimiz bu fiyatlara ürünü yetiştirsin ki teşvik olsun ve gelecek yıllarda ekimi daha da artsın" diye konuştu.

Tırtıl zararlısı ile de ilgili açıklama yapan Bayram, "Trakya bölgesinde tırtıl haberleri çıkar çıkmaz bizler de hemen Ziraat Odası olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik personelleri ile sahaya çıktık ve incelemeler yaptık. Şu ana kadar da ekim sahalarımızda tırtıl zararlısına rastlamadık" dedi.