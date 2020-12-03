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Karaman'da badem ağacı Aralık ayında çiçek açtı

Karaman’da Aralık ayında çiçek açan badem ağacı görenleri şaşırttı.

Karaman'da Aralık ayında çiçek açan badem ağacı görenleri şaşırttı.


Karaman'dan merkeze bağlı Bostanozu köyüne gezmeye giden Şaban Uğurlu isimli vatandaş Malıza mevkisinde gezerken bahçede bir badem ağacının çiçek açtığını gördü. Çiçek açan 2 yıllık badem ağacının yanına giderek cep telefonuyla fotoğraflarını çeken Uğurlu, “İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Normal şartlarda ilkbaharda çiçek açması gereken badem ağacı, hava sıcaklığının geceleri eksiye düştüğü bu günlerde çiçek açması beni oldukça şaşırttı” diye konuştu.

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