İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da bahçede bulunan odunlar tutuşarak yandı

Karaman’da bir evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Karaman'da bir evin bahçesinde bulunan odunların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.


Yangın, 08.30 sıralarında merkeze bağlı Güves köyünde çıktı. Alınan bilgiye göre, Duran Y.'ye ait olduğu öğrenilen evin, bahçesinde bulunan odun parçalarının tutuşarak yanmaya başladığını gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, yanan odunlara müdahale ederek söndürdü. Yangında odunların yanında bulunan tarım aleti ise kısmi olarak zarar gördü. Yangının atılan sigara izmaritinden dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.