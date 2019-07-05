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Karaman'da balkondan düşen yaşlı adam öldü

Karaman’da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Karaman'da oturduğu evin balkonundan düşerek yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, dün akşam saatlerinde Külhan Mahallesi 17. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bilal Bozkurt (72), 3 katlı apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundayken bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yüksekten yere düştü. Çevredeki esnafın çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bilal Bozkurt, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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