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Karaman'da başarılı sağlık personeline başarı belgesi verildi

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde görev yapan başarılı sağlık personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Karaman İl Sağlık Müdürlüğü, Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde görev yapan başarılı sağlık personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.


Karaman Devlet Hastanesine bağlı Evde Sağlık Ekibinin ve TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi) Ekibinin hasta memnuniyetini arttırarak, sağlık hizmetlerini güçlendirme faaliyetlerde göstermiş oldukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı Karaman Valisi Fahri Meral'in talimatı doğrultusunda İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan tarafından başarı belgesi verildi.


Belge dağıtım töreninde konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Arslan, büyük emek ve özveri isteyen bu görevleri layığı ile yerine getiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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