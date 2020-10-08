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Karaman'da bazı sokaklara renkli parke taşları döşeniyor

Karaman Belediyesi, birçok noktasında yaptığı çevre düzenlemeleriyle şehri daha güzel hale getiriyor.


Belediye ekipleri 1. İstasyon ile 2. İstasyon Caddesini birbirine bağlayan bazı sokaklara renkli parke taşı döşüyor. Döşenen parke taşlarıyla sokak daha görsel, modern ve kullanışlı hale getiriliyor.


Yürütülen çalışmalarla ilgili belediyeden yapılan yazılı açıklamada; “Belediye ekiplerimiz yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında İmaret Mahallesi 126. Sokak ve 187. Sokak'ta parke yol ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Yine Zembilli Mahallesi 740. Sokak ve 742. Sokak'ta parke yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor. Şehrin birçok noktasında bu çalışmalar yürütülüyor. Bir plan çerçevesinde ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmaların bundan sonrada hız kesmeden devam edilecek” denildi.

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