Karaman'da bebek ve çocuk kütüphanesi açıldı

Karaman'da Aktekke Millet Bahçesi içerisinde bulunan Kayserilioğlu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın da katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Törende bir konuşma yapan Karaman Valisi Akkoyun, Karamanın kütüphaneleri içerisinde fonksiyonu ve tasarımıyla ön plana çıkan Bebek ve Çocuk Kütüphanesinin açılışı dolayısıyla bir araya geldiklerini belirtti. Bugün Kütüphanelerimize bir yenisini daha eklemenin büyük mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Akkoyun, “Kurmuş olduğumuz Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile okuma kültürünün erken çocukluk döneminde kazandırılmasını ve alışkanlık haline getirilmesini amaçlıyoruz. Aktekke Millet Bahçemizde doğa ile iç içe olan Kütüphanemizde 6 bine yakın çocuk kitabı, 2 binden fazla yetişkin kitabı, çeşitli zeka oyunları ve oyuncaklar bulunmakta, ayrıca bir de çalışma salonu yer almaktadır. Şunu bilmenizi isterim ki; burası sadece bir kütüphane değildir. Bilakis birçok faaliyetin yapılacağı, çocuklarımız ile ebeveynlerinin birlikte öğretici aktiviteler ile eğlenceli vakit geçirecekleri sosyal bir alandır" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam da yaptığı konuşmada, küçük büyük demeden bu tür yatırımların medeniyetin yürüyüşünde çok önemli yer tuttuğunu söyleyerek, "Bizim çok özel bir geçmişimiz ve sorumluluğumuz var. Tarihten aldığımız bir yeni nesle aktarmamız gereken vebalimiz var. Onun için bu yürüyüşümüzün başarılı bir şekilde devam edebilmesi açısından özellikle bebek ve çocuk kütüphanelerimizin açılmış olması çok önemlidir. Türkiye'de bin 500'e yaklaşan kütüphanelerimizle özellikle bebek ve çocuk kütüphanecilik çalışmalarımızla içerideki internet ve uluslararası düzeyde bağlantılarının kurulmasıyla aslında dünyaya açılan bir pencere olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Kayserilioğlu Bebek ve Çocuk Kütüphanesi, protokol üyeleri tarafından hizmete açılarak gezildi. Açılış törenine, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.