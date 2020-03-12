İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da, belediye otobüslerinde dezenfeksiyon yapıldı

Karaman Belediyesi, koronavirüsü başta olmak üzere bakteri ve virüslere karşı toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.


Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada yurtdışından ülkemize gelen bir Türk vatandaşında Kovid-19 tespit edildiği belirtildi. Korona virüsün Karaman'ımız da görülmemiş olmasına rağmen vatandaşlarımızın sağlığını ihtimallere bırakmıyoruz. Bunun için geçerli olan tüm tedbirlerimizi alıyoruz ve almaya devam edeceğiz. İlk önlem olarak toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemlerini başlattık. Belediye otobüslerimiz özel ilaçlarla dezenfekte edilerek tüm iç yüzeylerin temizliği yapılmakta ve bu çalışmalar rutin olarak devam etmektedir. Halkımızın sağlığını her şeyden çok önemsiyoruz. Çalışmalarımıza ve gereken tüm tedbirleri alamaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.