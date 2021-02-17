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Karaman'da bıçakla yaralama

Karaman’da yolda giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.

Karaman'da yolda giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 1 kişi yaralandı.


Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 759. Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yolda yürürken kimliği belirsiz kişilerce önü kesilen M.D. (25), kolundan ve bacağından bıçaklandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişiler ise bıçağı da yere atarak olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. M.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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