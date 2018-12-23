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Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da iki kişi arasında çıkan kavgada 1kişi kasığından bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da iki kişi arasında çıkan kavgada 1kişi kasığından bıçaklanarak yaralandı.



Olay, akşam saat 22.45 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde bulunan Manas Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.B. (22) ile Yiğit Can Ş. (21), arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., belinden çıkardığı bıçakla Yiğit Can Ş.'yi kasığından bıçaklayarak kaçtı. Yaralı şahıs çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıdan bıçaklayan şahsın eşkâlini alan polis ekipleri kaçan H.B.'yi olay yerine 700 metre ileride yakalayarak gözaltına aldı. H.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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