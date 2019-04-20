İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman’da Afganistan uyruklu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Karaman'da Afganistan uyruklu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.


Olay, saat 01.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 164. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen Afganistan uyruklu H.L. (23), evinin önünde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.L. bacağına aldığı üç bıçak darbesi ile yaralandı. Kimliği belirsiz kişiler olay yerinden hızla kaçarken, yaralı şahıs ev arkadaşlarından yardım istedi. Afganistan uyruklu şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.