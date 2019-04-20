Karaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Karaman'da Afganistan uyruklu bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 164. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu ileri sürülen Afganistan uyruklu H.L. (23), evinin önünde oturduğu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişilerle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine H.L. bacağına aldığı üç bıçak darbesi ile yaralandı. Kimliği belirsiz kişiler olay yerinden hızla kaçarken, yaralı şahıs ev arkadaşlarından yardım istedi. Afganistan uyruklu şahıs, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.