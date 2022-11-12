Karaman'da bilek güreşi turnuvası düzenlendi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Hatuniye Kız Yurdunda sportif etkinlikler çerçevesinde bilek güreşi turnuvası düzenlendi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği turnuva 30 öğrencinin kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 65 kilo altı ve 65 kilo üstü olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmalar sonunda 65 kilo altında Hilal Cora birinci, Esma Şahin ikinci, Hatice Okumuş üçüncü, Melike Gürkan dördüncü oldu. 65 kilo üzerinde ise Zeynep Yanlıca birinci, Bilge Nur Özekon ikinci, Fatma Nur Atay üçüncü, Ayşegül Kayacı dördüncü olan isimler oldu.

Turnuva sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.