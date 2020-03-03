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Karaman'da bin 260 şişe kaçak içki ele geçirildi

Karaman’da polisin bir eve düzenlediği operasyonda bin 260 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Karaman'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda bin 260 şişe kaçak içki ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ç. isimli şahsın gümrük kaçağı içkileri içki satılan büfelere sattığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmaların ardından A.Ç.'nin evine polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, bin 260 şişe gümrük kaçağı içkiye el konuldu. Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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