Karaman'da bir apartman karantinaya alındı

Karaman'da 4 katlı bir apartmanda oturanların bazılarında korona virüs testlerinin pozitif çıkması üzerine bina karantinaya alındı.

Konuyla ilgili olarak Karaman Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, "Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi 928 Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan bazı vatandaşlarımızda korona virüs (Covid-19) pozitif vakalarının görülmesi ve aynı hanede yaşayan temaslı sayısının fazla olması nedeniyle, salgınının yayılarak diğer vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmesini engellemek amacıyla belirtilen adresteki 4 katlı apartman, 8 Mayıs Cuma günü saat 17.00 itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınmasını, belirtilen adresteki apartmanda ikamet eden vatandaşların daire ve apartmandan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

Söz konusu tedbirlere ve kararlara uymayan vatandaşlara ise idari para cezası verileceği ve gerekli adli işlemlerin başlatılacağı da belirtildi. Binaya giriş çıkışların olmaması için önünde polis ekibi beklerken, kapısına da şerit çekildi.