Karaman'da bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açtı

Karaman'da bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, A.K., kendisine ait iki katlı evin bacasını temizlerken biranda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek evin ikinci katına sıçradı. Bunun üzerine hemen itfaiyeden yardım istendi. Adrese sevk edilen Karaman Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası evde maddi hasar oluştu.