Karaman'da bir günlük askerlik yapan engelliler törenle yemin etti

Karaman'da bir günlük temsili askerlik yapan 21 engelli düzenlenen törenle yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, “Askerlik, Türk milletinin özünde ve ruhunda olan, ona dünya üzerinde yegane ordu millet olma anlamını bahşeden bir haslettir. Askerlik, Türk insanının hayatında gençlikten olgunluğa giden yolda dönüm noktasıdır. Türk milletince kutsal kabul edilen askerlik ve bu görevi yerine getiren her bir birey bunun haklı gurur ve onurunu ömür boyu taşıma mutluluğuna sahip olmaktadır. İşte bugün ayrılmaz bir parçamız olan engelli kardeşlerimizin kutsal askerlik görevini yerine getirme mutluluğuna imkan sağlayan ant içme töreni için burada bulunmaktayız. Türk birliğini ve vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesi olan ordumuz, güzel milletimizin sarsılmaz güvencesi olma yolunda yemin etmiştir. Temsili askerlik uygulamasıyla silah alan sevgili evlatlarım, Türk kültüründe çok önemli bir yeri olan askerlik, gururla yaptığımız şanlı ve şerefli bir görevdir” dedi.

Konuşmasına Jandarma'nın 184'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayarak başlayan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, “Bu anlamlı günde özel gereksinimli kardeşlerimiz bu üniformayı giydiler, az sonra da yeminlerini edecekler. Sizlerin de malumu olduğu üzere her Türk asker doğar. Vatan ve bayrak sevgisi engel tanımaz. İnşallah bu kardeşlerimiz yeminlerini sizlerin huzurunda yapacaklar. Bizler de onların bu mutluluğuna şahitlik edeceğiz. Özel gereksinimli kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız bizlere emanettir. Birazdan da yapacakları yeminle hayatları boyunca unutamayacakları bir an yaşayacaklar, bizler de bu anlara şahitlik edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından askerliklerini tamamlayan Ermenek Ali Rıza Alıçlı Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışmanlığı Merkezi'nde kalan 21 engelliye terhis belgeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Program geçit töreni ve mehter takımının gösterileri ile sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Arslan, daire müdürleri ile gaziler ve askeri personel katıldı.