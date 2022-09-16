Karaman'da bir hastanın mesanesinden 15x10 ve 4x3 büyüklüğünde 2 taş çıktı

Karaman'da idrar yanma şikayeti ile hastaneye baş vuran bir hastanın mesanesinden 15x10 ve 4x3 santim büyüklüğünde 2 adet taş çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki B.Y., isimli hasta idrar yanması şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Çekilen röntgeninde hastanın mesanesinde 2 adet büyük çapta taş tespit edildi. Doç. Dr. Güven Erbay ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şanlı tarafından yapılan cerrahi operasyonla hastanın mesanesindeki 2 taş başarılı bir şekilde alındı.

Başarılı geçen ameliyatla ilgili konuşan Doç. Dr. Güven Erbay, “Hastamız idrar yanması şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yaptığımız tetkikler ve görüntülemeler sonucunda mesane içinde 15x10 santim dev boyutta bir adet ve mesane içindeki divertikül içinde de yaklaşık 4x3 santim olmak üzere toplamda iki adet taş tespit ettik. Literatürde tüm dünya genelinde kayıtlara geçen en büyük mesane taşının ağırlığı bin 900 gram olduğu bilinmektedir. Çıkarılan taşların toplam ağırlığı bin 50 gram olarak tespit edildi. Bu büyüklükteki ve ağırlıktaki dev mesane taşının Türkiye sınırları içerisinde çıkarılan en büyük mesane taşı olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yılmaz ise yaptığı açıklamada, “Hastanemiz bu tür ameliyatları yapma imkanına ve teknik donanıma sahip. Bundan sonra da bu tür ameliyatları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu ameliyatı gerçekleştiren hocalarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.