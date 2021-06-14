Karaman'da bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangın korkuttu

Karaman'da bir iş yerinin bodrum katındaki mutfak kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Ahi Osman Mahallesi Yeni Minare Caddesi üzerine bulunan bir kadın kuaföründe yaşandı. Edinilen bilgiye göre, E.G.'ye ait olduğu öğrenilen kadın kuaförünün bodrum katında bulunan mutfak kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinden dışarıya yoğun dumanların çıktığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürülürken, sokakta bulunan ev ve iş yeri sahipleri de rahat bir nefes aldı. Yangının çıktığı iş yerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, mutfak bölümünde küçük çaplı maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni ise yapılan inceleme sonrası netlik kazanacak.