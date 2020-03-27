Karaman'da bir kişi, annesi tarafından kanepede ölü bulundu

Karaman'da 33 yaşındaki bir kişi, annesi tarafından kanepede ölmüş olarak bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2263. Sokak'ta bulunan TOKİ evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kanepede uyuyan Ömer Pekcan'ı (33) uyandırmaya gelen annesi, oğlunun hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen özel kıyafetli sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ömer Pekcan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı incelemenin ardından Ömer Pekcan'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.