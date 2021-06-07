Karaman'da bir kişi arkadaşı tarafından darp edilip bıçaklandı

Karaman'da bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından darp edilerek bıçaklandı. Aşırı kan kaybeden şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay gece saat 23:45 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen V.Ç ile A.T, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.Ç. arkadaşı A.T.'yi önce sopa ile darp ettikten sonra kalçasından bıçaklayarak olay yerinden yaya olarak uzaklaştı. Kanlar içinde yere yığılan genci görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi A.T'ye olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan şahsın, aşırı kan kaybetmesinden dolayı sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Polis, yaya olarak uzaklaşan V.Ç'yi yakalamak için çalışma başlatırken, kaldırımda duran ve güvenlik şeridi içerisine alınan çakmak gazı ise dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.