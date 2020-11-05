Karaman'da bir kişi tartıştığı karısını silahla vurdu

Karaman'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen karısını av tüfeğiyle bacaklarından vurarak yaraladı.

Olay, Yenişehir Mahallesi 647. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.K (28), boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Ö.K'yi (22), konuşmak için babasının evine çağırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, av tüfeğiyle eşi Ö.K'ye ateş ettikten sonra tüfeği de olay yerinde bırakarak kaçtı. Silah sesini duyanların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan kadın ise ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Polis, kaçan kocayı yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.