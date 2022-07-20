Karaman'da bu yılın ilk 6 ayında 2 bin 168 kişi istihdam edildi

Karaman'da İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2022 yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Tuncay Akkoyun başkanlığında yapıldı.

İl İstihdam ve Meslekî Eğitim Denetim Raporu'nun kurula sunulmasıyla başlayan toplantıda, “2022 Ocak-Haziran döneminde, 3 adet toplum yararına program, 186 adet işbaşı eğitim programı ve 7 adet meslek edindirme kursu denetlenmiş olup, kurs veya programlarda iptale veya ara vermeye sebep olacak bir aykırılık tespit edilmemiştir” ifadeleri kullanıldı.

“Karaman'da 2022 Ocak-Haziran döneminde, toplam 2 bin 168 kişiye istihdam sağlandı”

Geçmiş toplantı kararlarının gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi ile devam eden toplantıda ayrıca 2022 Ocak-Haziran döneminde İŞKUR tarafından 4 bin 539 bireysel danışmanlık, 409 engelli danışmanlığı, bin 192 işveren danışmanlığı, 54 meslek danışmanlığı ve 41 iş kulübü liderliği sağlandığına dikkat çekilerek, aynı dönem içerisinde toplamda 2 bin 168 kişinin istihdam edildiği belirtildi. Daha sonra eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında, Karaman'daki meslekî eğitim çalışmalarının ele alındığı toplantıda, Mesleki ve Teknik Liselerde okuyan öğrencilerin daha donanımlı yetiştirilmesi ve mezuniyetten sonra kendi alanlarındaki sektörlerde istihdama katılmaları gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu. Bu hususta İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan tarafından Karaman'daki Meslekî Eğitimin mevcut durumuyla ilgili kurul üyelerine bilgi verildi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.