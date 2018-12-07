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Karaman'da ByLock'tan aranan çift tutuklandı

Karaman’da ’ByLock’tan aranan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Karaman'da 'ByLock'tan aranan çift çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan ve ByLock kullandığı tespit edilen N.Ç. ve H.Ç. isimli çift, savcılığa giderek teslim oldu. Karı-koca daha sonra soruşturmayı yürüten Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesine teslim edildi. KOM'daki işlemleri tamamlanan çift, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu. Tutuklanan N.Ç.'nin Karaman'da hemşirelerin imamı olduğu iddia edildi.

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