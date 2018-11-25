Karaman'da çaldılar, İzmir'de yakalandılar

Karaman'da bir iş yerinin kasasından para çalan 2 şüpheli, polisin takibi sonucu İzmir'de yakalandı.

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz hafta içerisinde Gazipaşa Bedesteni içerisinde bulunan bir hırdavatçı dükkanında meydana geldi. İş yerine gündüz saatlerinde gelen E.E ve R.A. isimli kişiler dikkat çekmemek için önce hırdavatçı dükkanından alışverişle birlikte keşif yaptı. Zanlılar daha sonra çarşı içerisinde bulunan dükkanların kapanmasını beklemeye başladı. İş yerlerinin kapanmasıyla birlikte 2 zanlı, gece saat 23.00 sıralarında harekete geçti. Demir kesme makası ile hırdavatçı dükkanına gelen zanlılar kapının kilidini keserek girdikleri dükkanda hemen kasaya yöneldi. Fazla zorlanmadan kasayı açan hırsızlar, içinde bulunan yaklaşık 10 bin lira parayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayı sabah iş yerini açmaya gelen dükkan sahibi Osman H. (76) tarafından fark edilerek polise bildirildi.

Olay yerine gelen polis yaptığı incelemenin ardından hırsızları yakalayabilmek için çarşıda bulunan tüm iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarından yola çıkan polis, 2 zanlının eşkalini ve bindikleri otomobilin plakasını tespit etti.

Şüphelilerin hırsızlıktan sonra İzmir'e gittiklerini belirleyen Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile temasa geçti. Şahıslar ortak yapılan operasyonla yakalanarak Karaman'a getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. 2 şahsın da çok sayıda hırsızlıktan sabıkası olduğu öğrenildi.