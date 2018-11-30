Karaman'da cep telefonu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Karaman'da bir kişi, tamire bıraktığı telefonu almaya geldiği bayide, tezgahta bulunan bir cep telefonunu çaldı. Şahsın rahat tavırları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, bir ay önce Külhan Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Seven'e ait telefon satışı ve tamiri yapılan iş yerine telefonunu tamire bırakan kimliği belirsiz kişi, iki gün sonra telefonunu almak için iş yerine tekrar geldi. Ellerinde poşetle iş yerine giren hırsız, çalışanların tamirat yapıldığı bölümde olmasını fırsat bilerek, ellerindeki poşetleri yere koyup telefonların bulunduğu camekanlı vitrinin bulunduğu alana yöneldi. Çalışanlara hiç ses çıkarmadan camekandan yaklaşık bin 500 lira değerinde bir telefon alan şahıs, soğukkanlılıkla ceketinin iç cebine koydu. Şahıs, daha sonra yere koyduğu poşetleri alarak iş yerinden çıktı. İş yerinin önünde bir iki adım attıktan sonra tekrar iş yerine giren hırsız, bu sefer çalışanlara seslenerek onların iş yerinin ön kısmına gelmesini sağladı. Çalışanlardan bir kişiye daha önce tamirat için telefon bıraktığını söyleyen şahıs, tamir edilen telefonunu alıp tamirat ücretini ödedikten sonra elindeki poşetlerle birlikte oradan ayrıldı.

Telefonu stantta göremeyince şüphelendiklerini söyleyen iş yeri sahibi Mehmet Ali Seven ise, “Telefonu önce başka yere koyduğumuzu zannettik, ancak baktığımızda hiçbir yerde bulamadık. Sonra iş yerimizin güvenlik kamera kayıtlarını izlemeye başladık. Görüntülerde telefonun çalındığını fark ettik. Sonrası ise Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulunduk” diye konuştu.