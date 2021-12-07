Karaman'da çıkan yangında ev ve traktör yandı

Karaman'ın Taşkale köyünde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev ile evin bahçesinde bulunan traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, köye bağlı Atatürk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah B.'ye ait müstakil evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangında ev ile evin bahçesindeki traktör yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram da evi yanan aileyi ziyaret ederek geçmiş oldun dileklerinde bulundu.