Karaman'da çocuklar atletizme kazandırılıyor

Karaman'ın Ermenek ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde devam eden “Eğlenceli Çocuk Atletizmi” eğitimleri yoğun ilgi görüyor.

Ermenek Zehra Galip Sumra Atatürk İlkokulunun talebi üzerine iki, üç ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde ilk etapta 158 öğrenci kayıt yaptırarak eğitimlere başladı. Çocukların temel motorik özelliklerine yönelik oyunların oynandığı eğitimler yıl boyunca devam edecek.

Eğlenceli Çocuk Atletizmi Projesi sayesinde geleceğin şampiyon sporcularını Türk atletizmine kazandırmak istediklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Ermenek ilçemizde çocuk atletizmi projesi sayesinde güzel bir atletizm alt yapısı oluştu. Bu yılda devam eden eğitimlerimize çocuklarımızın yoğun ilgi göstermesi bizleri gerçek anlamda mutlu ediyor. İnşallah bu güzel proje sayesinde Ermenek'te yetenekli çocuklarımız keşfederek Türk atletizmine kazandırmak istiyoruz. En önemlisi ise çağımızın en büyük sorunu hareketsizlik, çocuklarımızı projeye kazandıran ve harekete geçiren tüm velilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.