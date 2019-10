Karaman'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Karaman'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Program, Karaman Valisi Fahri Meral ve Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'nın öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Karaman Valisi Fahri Meral, “19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Milli Mücadele Türk Milleti'nin inanç ve azmiyle başarıyla sonuçlanmış, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyetin ilanıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Atatürk'ün Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare Cumhuriyet idaresidir diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez bir değerdir. Türkiye Cumhuriyeti Milletimizin ortak eseridir. Bu nedenle ülkemiz, aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları için de bir umut ışığı olarak doğmuş ve bu görevi artırarak devam ettirmektedir. Cumhuriyet, Türkiye'nin muasır ve demokratik bir ülke olarak varlığını ve gelişimini sürdürmesinin en önemli güvencesidir. Bu nedenle Cumhuriyetin tüm değerleriyle gelecek kuşaklara aktarılması ve sonsuza kadar yaşatılması ortak sorumluluğumuzdur. Aziz milletimiz, bu bilinç doğrultusunda, kendisini muasır dünyayla buluşturan Cumhuriyeti korumaya ve yaşatmaya kararlıdır. Cumhuriyetimiz, kardeşlik üzerine inşa edilmiş ve halkı bütün farklılıklarıyla kucaklamaktadır. Milli birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde oynanan oyunları bertaraf etmiş oluruz. Bugün gelinen noktada, halkımızın her kesiminin birlik ve bütünlük içinde gösterdiği gayretlerin, demokratik devlet anlayışımızın bir ürünü olarak gelişmemize yansıdığını unutmamalıyız. Devlet ve millet olarak elde ettiğimiz her başarıda, bir zamanlar kağnıları başında, yırtık çarıkları ile düşmana karşı savaşan askerlerimize silah ve cephane götüren isimsiz kahramanların, bu vatan uğruna çarpışarak can veren şehitlerimizin ve gazilerimizin kanları olduğunu unutmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanları olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle şükranla anıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunmasından sonra düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi. Kutlamalar geçit töreniyle sona erdi.

Programa, Karaman Valisi Fahri Meral, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin ile daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.