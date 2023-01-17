Karaman'da değişik suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Karaman'da fuhuşa teşvik, çocuğun kaçırılarak alıkonulması ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarından aranan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Karaman'da asayiş olaylarının önlenmesi, meydana gelen olayların aydınlatılmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce çalışma başlatılmıştır. Bu çerçevede fuhuşa teşvik, çocuğun kaçırılarak alıkonulması ile reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarını işledikleri tespit edilen M.P. ve A.H.D. isimli kişiler yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahısların gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda ise 2 adet seri numarası kazınmış tüfek, 2,10 gram metanfetamin, 3,40 gram eroin, 6136 sayılı kanun çerçevesinde adet bıçak, çok sayıda dijital materyal ile uyuşturucu madde kullanımında araç olarak kullanıldığı değerlendirilen cam tüp, enjektör ve metal kaşık, ele geçirilmiştir" denildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edileceği öğrenildi.