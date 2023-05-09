Karaman'da Demokrat Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a pankartlı ve fotoğraflı destek

Karaman'da Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Emir Musa Beydili, parti il binasının kapısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini asarak, “Karaman teşkilatı olarak devletimizin bekası için 14 Mayıs'ta Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

Emir Musa Beydili, 14 Mayıs'ta Karaman'da Demokrat Parti İl ve İlçe teşkilatları olarak, devletin bekası için Cumhur İttifakı adayı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldıklarını belirterek, “Türkiye'nin ve memleketimizin geleceği bizim için çok önemlidir. Bize devletimizin duruşu çok önemlidir. Devletini, memleketini, bayrağını ve ezanını tanımayana bu ülke asla teslim edilmez. Bizler bu ülkeyi kanlar dökerek aldık. Bugün 6'lı diye çıkıldığı yolda masanın sayısı 9 oldu. Kandilden yönetilecek bir Türkiye'ye biz asla müsaade etmeyiz. Böyle bir şeyin içinde de elimiz olmaz. Bu nedenle Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayına da, eli kanlı terör örgütüne de oy vermeyiz" dedi.

“Genel başkanı asılmış bir partinin nerede duracağı çok önemlidir”

Beydili, 'Bu konuda kendi partimizin bize tepki gösterip göstermesi önemli değil" diyerek, “Bugün ben Demokrat Parti'nin Karaman İl Başkanıyım ve il teşkilatı olarak bizlerin almış olduğu bir karar var. Genel merkezin ne yapacağı bizleri bağlamıyor. Ben bu durumu bizzat genel başkanımıza da söylemiştim. Duruşunun yanlış olduğunu kendisine defalarca söylemiştim. Genel başkanı, başbakanı asılmış bir partinin nerede duracağı çok önemlidir. Şehitlerimizin ve Adnan Menderes'in kemiklerinin sızlamaması için bunu yapıyoruz" diye konuştu.