İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da depoda çıkan yangın korkuttu

Karaman’da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.

Karaman'da bir depoda çıkan yangın, çevredeki vatandaşların erken fark etmesi üzerine büyümeden söndürüldü.


Yangın, Hamidiye Mahallesi'ndeki eski sanayi sitesinde bulunan depoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, içinde köpük kutu ile suntaların bulunduğu depodan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Vatandaşlar ise itfaiye ekipleri gelinceye kadar alevlerin büyüyerek bitişikteki diğer depolara sıçramaması için kovalarla taşıdıkları su ile yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. İtfaiye, yaptığı ön incelemede yangının elektrik kontağından dolayı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.


Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.