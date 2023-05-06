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Karaman'da depremde hayatını kaybedenlerin anısına fidan dikildi

Karaman’da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan ’6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.

Karaman'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan '6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.


Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Ayrancı yolunun 25. kilometresinde oluşturulan '6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı'na deprem hayatını kaybedenler anısına fidan dikilerek hatıra ormanı oluşturuldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Karaman Yurtlarında misafir edilen depremzede vatandaşların da yer aldığı etkinlikte, bin 500 fidan toprakla buluştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için oluşturulan 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı her yıl yapılacak fidan dikim etkinlikleri ile büyümeye devam edecek.


Fidan dikim törenine Karaman Vali Yardımcısı Mustafa Karaca, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, depremzede vatandaşlar ve gönüllü gençler katıldı.

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