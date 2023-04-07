Karaman'da depremde ölen üniversite öğrencilerin anısına fidan dikildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar unutulmazken, yaralar da sarılmaya devam ediyor. Depremde hayatını kaybeden Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencileri için üniversite yerleşkesinde hatıra ormanı oluşturuldu. Oluşturulan hatıra ormanına İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler ile üniversite personeli birlikte fidan dikti. Dikilen fidanlara depremde vefat eden KMÜ'lü öğrencilerin isimleri verilerek, üzerlerine ‘Onları asla unutmayacağız' yazıldı.

Fidan dikimine Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'nın yanı sıra askerler ile üniversite personeli de katıldı.