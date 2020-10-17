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Karaman'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Karaman’da hafriyat kamyonun kontrolden çıkarak devrilesi sonucu sürücüsü yaralandı.

Karaman'da hafriyat kamyonun kontrolden çıkarak devrilesi sonucu sürücüsü yaralandı.


Kaza, Karaman-Bucakışla yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Habib Y'nin kullandığı 70 EV 166 plakalı hafriyat kamyonu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Sürücünün seyir halindeyken direksiyon başında rahatsızlanması üzerine kazanın meydana geldiği öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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