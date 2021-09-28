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Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü ölümden döndü

Karaman’da devrilen elma yüklü traktörün sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Karaman'da devrilen elma yüklü traktörün sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, öğle saatlerinde Karaman-Karapınar karayolunun 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüsnü A. yönetimindeki elma yüklü traktör seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilen traktörden savrulan sürücü Hüsnü A, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sürücü, kaza yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı olarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Römorktaki elmalar yol kenarına dökülürken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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