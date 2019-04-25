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Karaman'da doğalgaz çalışması

Karaman’da bu yıl yatırım programına alınan Fatih Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı.

Karaman'da bu yıl yatırım programına alınan Fatih Mahallesinde doğalgaz çalışmaları başladı.


Fatih Mahallesinde başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, hayırlı olmasını dileyerek, mahalledeki su deposunun bulunduğu kısma Ramazan Bayramından itibaren gaz vermeyi hedeflediklerini kaydetti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kalaycı, yaptığı açıklamada, “Doğalgaz firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde Fatih Mahallesinde doğalgaz çalışmalarına başladık. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyor, doğalgaz firmasının yetkililerine de teşekkür etmek istiyorum. Bizim için Karamanımızın her mahallesi aynı öneme sahiptir. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için belediyenin tüm imkanlarını seferber edeceğiz. Şu an bu bölgede yaşayan 95 hanenin inşallah bayramdan itibaren gaz akışları sağlanacak. Kalan kısımlar için de dağıtım şirketiyle sürekli görüşüyoruz. Karaman Belediyesi olarak bu konuda elimizden gelen tüm desteği veriyoruz” dedi.

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