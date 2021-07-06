Karaman'da doğaya 850 kınalı keklik salındı

Keklik salımı ile ilgili olarak müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün üretim çiftliğinde üretilerek Karaman'a gönderilen 850 adet kınalı keklik doğaya salınmak üzere köy muhtarlarımıza teslim edildi. Teslim edilen keklikler ise görevlilerimiz nezaretinde muhtarlarla birlikte avlanmanın yasak olduğu bölgelerde doğaya bırakıldı. Popülasyonları azalan kınalı kekliklerin çoğalmasını sağlamak av ve yaban hayatını düzenlemek, maksadıyla yabanıl sahalara, kanatlı hayvan desteği yapılmaktadır” denildi.