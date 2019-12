Karaman'da dolandırıcılıktan 1 kişi tutuklandı

Karaman'da dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

İddiaya göre, K.Y. ile sahte bir şirket kurduğu ileri süren M.Y., bu şirket aracılığıyla dolar kurunun düşük olduğu ülkelerden getirdiği dolarları Türkiye'de bozdurarak yüksek kar elde ettiklerini söyleyerek şirkete ortak bulmaya çalıştı. M.Y., şirkete ortak olmak isteyenleri inandırabilmek için de sahte tapu kayıtları ile yüksek meblağlı senetleri gösterdi. Bu şirkete 30 bin lira yatıran bir kişi, dolandırıldığını anlayınca polise giderek M.Y.'den şikayetçi oldu. Karaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, şüphelinin evine düzenlediği operasyonda M.Y.'nin babası olan A.Y.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çok sayda sahte tapu, senet ve sahte ehliyet ile jandarma kimliği ele geçirildi. Ekipler, Samsun'da olduklarını tespit ettikleri M.Y. ve K.Y'yi de bu ilde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Y., çıkarıldığı mahkemece "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine konarken, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.