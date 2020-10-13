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Karaman'da dolmuşların toplanma noktasındaki yollar asfaltladı

Karaman Belediyesi dolmuşların toplanma noktasındaki bağlantı yollarını asfaltladı.


Yapılan çalışmalarla ilgili olarak belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşlar ile esnafların sorunlarının tek tek tespit edilerek çözüm üretildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda 2-3-4 ve 5 numaralı dolmuşların toplandığı durak etrafındaki bağlantı yollarını daha kaliteli, kullanışlı ve modern hale getirmek için ekiplerimiz sıcak asfalt, kaldırım, aydınlatma ve çevre düzenlemesi gerçekleştirdi. Dolmuştan inen vatandaşların hastaneye daha sağlıklı ve rahat gidebilmesi için yeni bağlantı yolu oluşturularak ulaşım mağduriyeti de giderilmiş oldu. Ekipler, eksik görülen ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde çalışmalarına bundan sonra da devam edecek” denildi.

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