Karaman'da Dünya Kaykay Günü kutlandı

Karaman'da ‘Dünya Kaykay Günü' etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen gençler, kaykaylarıyla performanslarını sergiledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Sümer Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Spor Merkezi bahçesindeki Türkiye'nin ilk Skatepark Kaykay Pisti'nde buluşan kaykay severler, yaptıkları gösterilerle günlerini kutladı. Gençlerin gösterilerini Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de izledi.

“Karaman'da kaykaya çok yoğun ilgi var”

Beden eğitimi öğretmeni ve kaykay antrenörü Aziz Karhan, Dünya Kaykay Günü'nde kaykaya gönül vermiş herkesin kaykaylarını alıp sokağa çıkmalarını istedi. Karaman'da kaykaya çok yoğun bir ilginin olduğunu belirten Karhan, “Şu an 35'e yakın lisanslı sporcu, 60'tan fazlada kaykay kayan arkadaşımız var. Hep birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. 2 tane kaykay parkımız var. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin yanındaki parktayız şu anda. Burası yarı olimpik bir kaykay parkı. Ayrıca bir de çarşı merkezinde bir kaykay alanımız var. Orada da vakit geçirerek kaykay yapma fırsatı buluyoruz. Kaykay ekstrem bir spor olması sebebiyle sakatlanma riski çok yüksek fakat korumalıkla, ekipmanlar kullanarak kendimizi güven altına alabiliriz. Fakat kaykayın üstüne çıktığımızda klişe bir laf vardır, hani motorlar için 'araba bedenimi, motor ruhumu taşır' diye, kaykay için de ben aynı şeyleri hissediyorum. Üzerine çıktığın zaman tamamen kendini bütün dünyadan soyutluyorsun, psikolojik bütün problemlerini, sorunlarının tamamını geride bırakabiliyorsun. Kaykay tamamen altında kendinle birleşen bir organmış gibi oluyor. Onun için bütün arkadaşlarımı, genç yaşta kaykaya başlamak isteyen herkesin spora ivedilikle başlamasını tavsiye ediyorum" dedi.

“Tüm dünyadaki kaykaycıların günü kutlu olsun”

2 yıldır kaykay yaptığını söyleyen Ayşe Ünver de, “Karaman'da çok geniş bir kaykay çevremiz var. Kaykayın üstündeyken kendinizi sınırsız hareketle geliştirebilirsiniz. Düşmekten biz de korkuyoruz ama düşe kalka öğreniyoruz ve çoğu zaman ağır darbeler alabiliyoruz. Ama bu bizi kaykaydan asla soğutmuyor. Tüm dünyadaki kaykaycıların Dünya Kaykay Günü kutlu olsun" diye konuştu.