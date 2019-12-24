Karaman'da ‘Dünya Paramedik Günü' kutlandı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu tarafından 'Dünya Paramedikler Günü' kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, Karaman Devlet Hastanesi yetkilileri ve KMÜ personeli ile İlk ve Acil Yardım Derneği temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğu Başkanı Furkan Berkay Ülkebaş, topluluğun faaliyetleri hakkında bilgi vererek paramedik bölümü okuyan ve mezun olduktan sonra bu mesleği icra edecek olan arkadaşlarının ‘Dünya Paramedik Günü'nü kutladı.

“Bu kutsal mesleğe sahip çıkan herkesi kutluyorum”

İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ise paramediklerin 7 gün 24 saat esasına dayalı bir çalışma prensipleri olduğunu hatırlatarak, “Gece gündüz demeden, bayram ve resmi tatil demeden binbir zorluklarla çalışan paramediklerimiz sağlık alanındaki ihtiyaca en iyi şekilde cevap vermektedirler. Bu kutsal mesleğe sahip çıkarak bu mesleği layıkıyla yaptığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sorumluluklarınızın bilincinde en iyi şekilde hizmet vereceğiniz mesleğinizde sizlere başarılar diliyorum.” dedi.

“İnsanların hayatına dokunmak için çabalıyorsunuz”

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Şeref Maden ise şunları söyledi: “Takdire şayan bir mesleği yerine getiren bireyler olarak bugün sizlerin bu özel gününü kutlamak için bir araya geldik. Zaman ve mekân tanımayan meşakkatli bir mesleği icra ediyorsunuz ve insanların hayatına dokunmak için çabalıyorsunuz. Hepinizi kutluyorum ve şimdiden hepinize başarılar diliyorum.”

Program açılış konuşmalarının ardından ‘112 Acil Yardım', ‘Paramedik Andı', ‘Sağlıkta Şiddet' konu başlıkları ile hazırlanan video gösterimleri ile devam etti. Daha sonra KMÜ Halk Oyunları ekibinin eğlenceli gösterisinin ardından sağlık çalışanlarının yaşadıklarını anlatan kısa bir tiyatro oyunu sergilendi. Program geçtiğimiz günlerde düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü, İlk ve Acil Yardım Derneği ile Sağlık Odaklı Spor ve Faaliyet Öğrenci Topluluğunun destekleri ile gerçekleştirilen ‘Ambulans Rallisi Ödül Töreni' ile devam etti.

Ödül töreni öncesinde söz alan İlk ve Acil Yardım Derneği Başkanı İsa Çiçek, derneğin faaliyetlerinden bahsetti. Çiçek ayrıca öğrencilerin ilk ve acil yardıma ilişkin hünerlerini sergilediği Ambulans Rallisi'nde gösterdikleri çabanın önemli olduğunu belirterek, yarışma sonucunda dereceye giren takımları tebrik ettiğini, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de çabalarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Program, yarışmada dereceye giren takımlara ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.