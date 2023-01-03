Karaman'da düzenlenen okul sporları yıldızlar basketbol müsabakaları sona erdi

Karaman'da okul sporları faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen okullar arası yıldızlar basketbol il birinciliği müsabakaları sona erdi.

Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen okul sporları yıldızlar (kız-erkek) basketbol il birinciliği müsabakaları 10 okul takımından 120 sporcunun birincilik mücadelesine sahne oldu.

Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda 5 gün boyunca devam eden müsabakalarda sporcular il birinciliği için ter döktü. Karaman il hakemlerinin görev yaptığı müsabakalarda kızlarda İmaret Ortaokulu şampiyonluk ipini göğüslerken, erkeklerde bu isim Özel Karadağ Ortaokulu oldu. Müsabakalar sonunda oluşan genel sıralamada ise kızlarda İmaret Ortaokulu birinci, Özel Karadağ Ortaokulu ikinci, Özel Babaoğlu Ortaokulu üçüncü, Özel Başarı Ortaokulu dördüncü oldu. Erkekler Özel Karadağ Ortaokulu birinci, Özel İsabet Ortaokulu ikinci, Özel Başarı Ortaokulu üçüncü, Özel Babaoğlu Ortaokulu dördüncü oldu. Kategorilerinde il şampiyonu olan İmaret Ortaokulu ile Özel Karadağ Ortaokulu ayrıca, düzenlenecek Türkiye şampiyonası grup müsabakalarında Karaman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyalar ise düzenlenen törenle verildi.