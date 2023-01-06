Karaman'da düzenlenen ‘Sidamara' operasyonunda 1 kişiye ev hapsi verildi

Karaman'da örgütlü olarak tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen ‘Sidamara' operasyonunda 1 kişi ev hapsine çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile düzenlenen ve ‘Sidamara' ismi verilen operasyonda 1'i kadın 19 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 638 adet sikke, 102 adet değişik ebatlarda objeler ile 33 adet dedektör, 6 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 51 adet tabanca mermisi, 20 adet bıçak ve 13 adet muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında ifadeleri tamamlanan 19 şüpheli Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 10 şüpheli savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden İ.A.'ya 2 ay süreyle ev hapsi verildi. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.