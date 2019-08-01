Karaman'da elektrikli bisiklet ve motosikletlere yönelik denetimler arttırıldı

Karaman'da elektrikli bisiklet ile motosikletlere yönelik denetimler arttırıldı.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri trafiğin yoğun olduğu bölgelerde elektrikli bisiklet ve motosiklet denetimleri yaptı.

Yapılan uygulamalarda motosikletlerin trafiğe çıkmaya uygun olup olmadığı ve sürücünün can güvenliği için gereken unsurların bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Kask kullanmayan veya trafiğe çıkmaya uygun olmayan elektrikli bisiklet ve motosikletlere para cezası uygulandı. Yaklaşık 1 saat süren uygulamada 18 elektrikli bisiklet ve 6 motosiklet kontrol edildi. Eksiklikleri bulunan 4 elektrikli bisiklete ile 2 motosiklete toplamda 3 bin 624 lira ceza kesildi.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin özellikle merkezi bölgelerde vatandaşların can güvenliği ve daha güvenilir bir trafik akışı için kontrol ve denetimleri artarak devam edeceği kaydedildi.