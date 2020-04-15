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Karaman'da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı

Karaman’da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan bir kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Karaman'da elindeki tüfekle bekçilerden kaçan bir kişi, yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, gece saat 01.00 sıralarında Fenari Mahallesi 260 Sokak üzerinde elinde pompalı tüfekle dolaşmakta olan ve isimi öğrenilemeyen bir kişi, devriye gezen gece bekçilerini görünce kaçmaya başladı. Bunu üzerine gece bekçileri şahsı yakalamak için peşinden giderken, polis ekiplerinden de yardım istedi. Şahsın kaçtığı bölge ekipler tarafından kısa süre içinde abluka altına alındı. 260 Sokak'ta kıstırılan şahıs yakalayarak etkisiz hale getirildikten sonra Çarşı Şehit Erkan Kurşun Polis Merkezine götürüldü. Şahısın kaçarken boş alana attığı tüfekse bulundu. Olay yeri inceleme ekibi tüfekte inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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