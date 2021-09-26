Karaman'da elma işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde elma işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.45 sıralarında Ayrancı ilçesine bağlı Ambar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.B. idaresindeki 42 ABZ 093 plakalı elma işçilerini taşıyan servis minibüsü, bahçe yolunda giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde işçilerden yabancı uyruklu Casım El Sice (60) olay yerinde hayatını kaybederken, 20 işçi yaralandı. Yaralılardan 8'i Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, diğer yaralılar ise Ayrancı Entegre Hastanesi ile Konya'nın Ereğli Devlet Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden işçinin cesedi ise otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.