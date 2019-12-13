İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karaman'da emekli dinlenme evi yeniden hizmete girdi

Karaman Belediyesi, vatandaş odaklı belediyecilik kapsamında daha önce Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evinde vakit geçiren emekli vatandaşlar için yeni bir mekan oluşturdu.


Emekli vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, “Daha önce Gönül Gözü Engelle ve Emekli Evinde, engelli kardeşlerimiz ile birlikte vakit geçiren, çaylarını içip gazetelerini okuyabilen emekli vatandaşlarımız için yeni bir mekan oluşturduk. Engelli kardeşlerimizin bu mekanı kurs, eğitim ve sergi salonu amaçlı kullandıkları için emekli vatandaşlarımız bu mekanda istedikleri gibi vakit geçiremiyorlardı. Daha önce engelli ve emekli evi olarak planlanan ve faaliyete geçirilen bu mekan zamanla yetersiz hale geldi. Bizde belediye olarak emekli vatandaşlarımıza yeni bir mekan oluşturarak Gönül Gözü Engelli ve Emekli Evini maksadına uygun bir şekilde engelli kardeşlerimize tahsis ettik. Hem engelli kardeşlerimizin, hem de ömrünü çalışarak geçirmiş ve emekli olmuş vatandaşlarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.