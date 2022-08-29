Karaman'da emekli öğretmenin mağara gezisi ölümle bitti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde arkadaşı ile birlikte girdiği mağarada fenalaşan emekli öğretmen hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçenin Başpınar Mahallesi'nde bulunan 196 metre uzunluğundaki tarihi Maraspoli Mağarası'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 73 yaşındaki emekli matematik öğretmeni Mustafa Uğur, Alaattin Çiftçi ile birlikte giriş kapısı kapalı olan mağarayı gezmek için üst kısmındaki doğal girişinden içeriye girdi. İki arkadaş mağaranın geniş kısmına geldiğinde Mustafa Uğur biranda fenalaşarak yere yığıldı. Yere yığılan Uğur'a olay yerinde ilk müdahaleyi yapan Alaattin Çiftçi, mağaradan dışarı çıkarak durumu hemen 112 Çağrı Merkezine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Emekli öğretmenin cansız bedenini mağaradan AFAD çıkardı

Polis, olayın yaşandığı mağaranın girişinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mustafa Uğur'un mağaradan cansız bedeninin çıkarılabilmesi için Karaman'dan AFAD ekibi istendi. Bölgeye sevk edilen AFAD ekibi, 3 saatlik çalışmanın ardından Uğur'un cansız bedenini mağaradan dışarıya çıkardı. Uğur'un cenazesi Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğa ve macera tutkunu olduğu bildirilen Mustafa Uğur'un kalp krizi geçirmesi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.