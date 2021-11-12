Karaman'da emniyet kemeri denetimi

Karaman'da 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyası kapsamında, emniyet kemeri uygulaması yapıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, durdurulan araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşarak, emniyet kemerinin önemini anlattı.

Karaman-Konya Karayolu Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önü ile İsmet Paşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda Vali Işık'a İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile şube müdürleri ve jandarma trafik ekipleri de eşlik etti. Durduran araçların şoförleri ve yolcularıyla tek tek konuşan Vali Işık, emniyet kemerinin önemini anlattı. Yaşam tüneline sokulan bazı sürücülere ise burada kemerin ne kadar önemli olduğunu gösteren videolar izletildi.

“Denetimler aynı sıklıkta devam edecek”

Vali Mehmet Alpaslan Işık, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde eş zamanlı olarak başlatılan trafikte farkındalık çalışması yapıldığını belirterek, “Denetimimizde özellikle emniyet kemeri takılma konusunda halkımız bilgilendirildi ve takmayanlar uyarıldı. Çok güzel bir şekilde gözlemledik ki halkımız emniyet kemeri kullanma konusunda duyarlı. Arka koltuklarda henüz yaygınlaşmış olmamakla birlikte inşallah arka koltukta da kullanan kişi sayısını bu denetimler sonucunda arttıracağız. Denetimlerimiz aynı sıklıkta bundan sonrada devam edecek. Emniyetimiz, jandarmamız kendi mıntıkalarında bölgelerinde bu denetimleri yapıyorlar yapmaya devam edecekler" dedi.